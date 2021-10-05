Больница. Фото: Istock

https://racurs.ua/n161185-vrachi-but-trevogu-iz-za-tyajeloy-situacii-s-covid-19-video.html

Ракурс

Коронавирус в Украине набирает обороты — ситуация становится все сложнее. Динамика распространения инфекции не поддается никаким прогнозам.

Такое заявление сделал главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Уже всем понятно, что ковид не подлежит никаким прогнозам. Каждую минуту в мире умирает пять человек, и почти все они — невакцинированные. Сегодня реанимация Мечникова полностью перегружена. У нас 25 больных ковидом в очень тяжелом состоянии. Люди болеют семьями. Сейчас в больнице находится три семьи с тяжелой формой COVID-19, — заявил врач.



Он отметил, что почти все пациенты в тяжелом состоянии — невакцинированные, поэтому крайне важно своевременно сделать прививку от инфекции. Сейчас у непривитых больных коронавирусом наблюдаются очень тяжелые симптомы. Вследствие болезни страдают не только легкие, но и почки. Часть пациентов требует перехода на диализ.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в сутки 4 октября убил 317 граждан Украины. За пять последних дней COVID-19 унес жизни более тысячи украинцев. По количеству летальных исходов Украина уже превысила пик прошлого года.