В Одессу прибыл ледокол James Clark Ross, фото: «Думская»

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В Одессу сегодня, 5 октября, прибыл ледокол James Clark Ross.

Одесский порт — теперь новое место приписки этого судна, буксиры швартуют его к 19-му причалу. Об этом сообщает издание «Думская».

Этот ледокол будет работать в составе Национального антарктического научного центра Украины.

Это первый ледокол, который за годы независимости появился у украинских полярников. Ожидается, что он позволит украинским ученым начать масштабные исследования Южного океана, а со временем — и исследования в Арктике.

Украина приобрела James Clark Ross в августе 2021 года за символические 5 млн долл. США. Это судно было построено в 1990 года, его длина составляет почти 100 м, водоизмещение — 5 тыс. 732 тонны.

По сути, оно представляет собой плавучий исследовательский институт — на борту есть ряд лабораторий, а также системы лебедок, позволяющие размещать научное оборудование на корме или в средней части судна.

Ледокол назван в честь британского военного моряка и исследователя Джеймса Кларка Росса, который в середине XIX в. совершил самую масштабную в то время экспедицию в Антарктику. В Украине ледоколу выберут новое имя.

Источник: «Думская»