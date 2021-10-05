До Одеси прибув криголам James Clark Ross, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n161184-novyy-ukrayinskyy-krygolam-prybuv-do-odesy-foto.html

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До Одеси сьогодні, 5 жовтня, прибув криголам James Clark Ross.

Одеський порт — тепер нове місце приписки цього судна, буксири швартують його до 19-го причалу. Про це повідомляє видання «Думская».

Цей криголам працюватиме в складі Національного антарктичного наукового центру України.

Це перший криголам, який за роки незалежності з’явився в українських полярників. Очікується, що він дозволить українським вченим розпочати масштабні дослідження Південного океану, а з часом — і дослідження в Арктиці.

Україна придбала James Clark Ross у серпні 2021 року за символічні 5 млн дол. США. Це судно було побудоване у 1990 року, його довжина становить майже 100 м, водотоннажність — 5 тис. 732 тонни.

По суті, воно являє собою плавучий дослідний інститут — на борту є низка лабораторій, а також системи лебідок, що дозволяють розміщувати наукове обладнання на кормі або в середній частині судна.

Криголам названо на честь британського військового моряка і дослідника Джеймса Кларка Росса, який у середині XIX ст. здійснив наймасштабнішу на той час експедицію в Антарктику. В Україні криголаму виберуть нове ім’я.

Джерело: «Думская»