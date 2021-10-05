Лікарня. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161185-likari-b-ut-tryvogu-cherez-vajku-sytuaciu-z-covid-19-video.html

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Коронавірус в Україні набирає обертів — ситуація стає дедалі складнішою. Динаміка розповсюдження інфекції не піддається жодним прогнозам.

Таку заяву зробив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Уже всім зрозуміло, що ковід не підлягає ніяким прогнозам. Кожну хвилину у світі помирає п’ятеро людей, і майже всі вони — невакциновані. Сьогодні реанімація Мечникова повністю перевантажена. У нас 25 хворих на ковід у дуже важкому стані. Люди хворіють сім’ями. Наразі в лікарні знаходиться три родини з важкою формою COVID-19, — заявив лікар.



Він наголосив, що майже всі пацієнти у важкому стані — невакциновані, тому вкрай важливо своєчасно зробити щеплення від інфекції. Наразі в невакцинованих хворих на коронавірус спостерігаються дуже важкі симптоми. Унаслідок хвороби страждають не тільки легені, але й нирки. Частина пацієнтів потребує переходу на діаліз.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус за добу 4 жовтня вбив 317 громадян України. За п’ять останніх днів COVID-19 забрав життя понад тисячі українців. За кількістю летальних випадків Україна вже перевищила пік минулого року.