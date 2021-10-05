Максимум смертності від COVID - Україна вийшла на весняний пік, фото - ЛБ

https://racurs.ua/ua/n161175-maksymum-smertnosti-vid-covid-ukrayina-vyyshla-na-vesnyanyy-pik-infografika.html

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Коронавірус за добу 4 жовтня вбив 317 громадян України. За п’ять останніх днів COVID-19 забрав життя понад тисячі українців.

За кількістю летальних випадків Україна вже перевищила пік минулого року.

Відповідно даних Міністерства охорони здоров’я, 29 вересня в Україні зафіксували 56 тис. 80 смертей від COVID-19 від початку пандемії у світі. Позначку у 55 тис. померлих Україна перетнула 21 вересня. Динаміка летальних випадків прискорилася на початку жовтня ледь не вдвічі.

Нагадамо, що за добу 4 жовтня в Україні зафіксували 9 тис. 846 випадків коронавірусної хвороби. В лікарні з COVID-19 чи підозрою на нього потрапили 1 тис. 881 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 млн 469 тис. 856 осіб, померли 57 тис. 206 осіб.

У світі станом на ранок 5 жовтня зафіксували 236 млн 169 тис. 134 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer.

Померли від коронавірусу за увесь час пандемії 4 млн 822 тис. 777 людей.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (44 млн 679 тис. 603), Індія (33 млн 853 тис. 48) та Бразилія (21 млн 478 тис. 546).