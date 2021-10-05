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В Україні триває епідемія коронавірусу

Коли чекати піку захворюваності на COVID-19, розповіли у МОЗ

5 жов 2021, 10:33
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В Україні пік захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 очікується у період з середини листопада до середини грудня 2021 року.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив про це в ефірі телеканалу «1+1».

Ми очікуємо, що пікові навантаження на систему охорони здоров’я і за кількістю випадків повинні припадати від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров’я, — зазначив Кузін.

Він наголосив, що ситуація з COVID-19 в Україні швидко погіршується і є регіони, які відповідають «помаранчевій» карантинній зоні.


Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 жовтня, зафіксували ще майже 10 тис. нових випадків COVID-19. До лікарень за добу потрапив 1 тис. 881 інфікований.


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