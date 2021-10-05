Коломойський. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n161173-sankciyi-proty-kolomoyskogo-gotuut-v-radi-video.html

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Санкції проти Ігоря Коломойського, українського олігарха і екс-власника «ПриватБанку», готують у Верховній Раді.

Нардепи зареєстрували постанову про накладення санкцій на Коломойського. Відповідний документ опублікували на сайті ВР.

На думку авторів постанови, Рада повинна проголосувати за запровадження санкцій і вже потім звернутися до Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Верховна Рада пропонує такі санкції проти Коломойського:

блокування активів;

заборона виведення коштів за межі України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами;

заборонити інвестиції в іноземну державу;

заборона на покупку землі.

Також нардепи хочуть ініціювати санкції проти компаній, які належать олігарху — «1+1», МАУ, кілька заводів. Всього в переліку 39 компаній.

«Справедливість» сьогодні реєструє постанову ВР про накладення санкцій на Коломойського. Саме парламент повинен проголосувати за санкції і звернутися до РНБО, щоб не вийшло «вибірковості» санкцій або олігархів, якими нас так лякають політики з екранів телеканалів, що належать олігархам. Це спосіб нашій монобільшості показати справжні наміри боротися з олігархами, а опозиції не говорити, що парламент «ламали через коліно», а самим як парламент почати боротьбу з олігархами, — заявила нардеп від «Справедливості» Олександра Устінова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закон про олігархів 23 вересня ухвалила Верховна Рада — його підтримали 279 депутатів. Спікер парламенту Дмитро Разумков відправив документ на експертизу до Венеціанської комісії.