Санкции против Коломойского готовят в Раде (ВИДЕО)https://racurs.ua/n161173-sankcii-protiv-kolomoyskogo-gotovyat-v-rade-video.htmlРакурс
Санкции против Игоря Коломойского, украинского олигарха и экс-владельца «ПриватБанка», готовят в Верховной Раде.
Нардепы зарегистрировали постановление о наложении санкций на Коломойского. Соответствующее постановление опубликовали на сайте ВР.
По мнению авторов постановления, Рада должна проголосовать за введение санкций и уже потом обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Верховная Рада предлагает такие санкции против Коломойского:
- блокировка активов;
- запрет вывода средств за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;
- запретить инвестиции в иностранное государство;
- запрет на покупку земли.
Также нардепы хотят ввести санкции против компаний, которые принадлежат олигарху — «1+1», МАУ, несколько заводов. Всего в перечне 39 компаний.
«Справедливость» сегодня регистрирует постановление ВР о наложении санкций на Коломойского. Именно парламент должен проголосовать за санкции и обратиться в СНБО, чтобы не получилось «избирательности» санкций или олигархов, которыми нас так пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих олигархам. Это способ нашему монобольшинству показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить, что парламент «ломали через колено», а самим как парламент начать борьбу с олигархами, — заявила нардеп от «Справедливости» Александра Устинова.
Напомним, ранее мы сообщали, что закон об олигархах 23 сентября приняла Верховная Рада — его поддержали 279 депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков отправил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию.