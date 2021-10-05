Коломойский. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n161173-sankcii-protiv-kolomoyskogo-gotovyat-v-rade-video.html

Ракурс

Санкции против Игоря Коломойского, украинского олигарха и экс-владельца «ПриватБанка», готовят в Верховной Раде.

Нардепы зарегистрировали постановление о наложении санкций на Коломойского. Соответствующее постановление опубликовали на сайте ВР.

По мнению авторов постановления, Рада должна проголосовать за введение санкций и уже потом обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Верховная Рада предлагает такие санкции против Коломойского:

блокировка активов;

запрет вывода средств за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;

запретить инвестиции в иностранное государство;

запрет на покупку земли.

Также нардепы хотят ввести санкции против компаний, которые принадлежат олигарху — «1+1», МАУ, несколько заводов. Всего в перечне 39 компаний.

«Справедливость» сегодня регистрирует постановление ВР о наложении санкций на Коломойского. Именно парламент должен проголосовать за санкции и обратиться в СНБО, чтобы не получилось «избирательности» санкций или олигархов, которыми нас так пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих олигархам. Это способ нашему монобольшинству показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить, что парламент «ломали через колено», а самим как парламент начать борьбу с олигархами, — заявила нардеп от «Справедливости» Александра Устинова.

Напомним, ранее мы сообщали, что закон об олигархах 23 сентября приняла Верховная Рада — его поддержали 279 депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков отправил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию.