Саакашвили написал Зеленскому — Я личный узник Путина

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Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политик, обратился за помощью к Владимиру Зеленскому.

Письмо появилось 5 октября на странице Саакашвили в Фейсбук. Ее после ареста политика 1 октября в Грузии ведут его сторонники.

Саакашвили назвал себя «личным узником Путина» и заявил, что «высоко ценит принципиальную позицию Зеленского». Ранее президент Украины сообщил, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому грузинские власти должны вернуть его Киеву.

Экс-президент Грузии напомнил Зеленскому, что «сфальсифицированные обвинения против него, кроме России не признает никто в мире».

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он нелегально приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

В Грузии политика заочно приговорили к шести годам заключения: суд признал его виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Тогда Гелашвили в центре Тбилиси избили сотрудники МВД, нанеся ему тяжелые травмы. Дело начали в 2013 году, после окончания каденции Саакашвили.

Представители власти заявляют, что ждут Саакашвили, чтобы доставить его в тюрьму.

В Украине Саакашвили занимал несколько должностей и периодически ругался с различными политиками. Впервые бывший президент Грузии переехал работать в Украину после Евромайдана. Он считался другом Петра Порошенко, получил украинский паспорт и стал руководителем Одесской области.

Впоследствии начал ссориться с руководством страны. Сначала воевал с премьером Яценюком, затем руководителем МВД Арсеном Аваковым и в конце — с президентом Порошенко. После острой критики Порошенко уволил Саакашвили и лишил украинского гражданства.

Однако Саакашвили прорвался через польскую границу и всю зиму 2017−2018 годов организовывал в Киеве протесты против Порошенко. Его все же депортировали из Украины, но он вернулся в Киев после победы Владимира Зеленского. Новый президент вернул ему гражданство.

В 2020 году Саакашвили получил должность председателя исполкома Совета реформ — совещательного органа при Зеленском. Второе пришествие Саакашвили в украинскую власть связывают с главой ОП Андреем Ермаком, который является давним знакомым Саакашвили.