Заморозки идут в Украину — где ждать похолодания

Заморозки. Фото: istock

https://racurs.ua/n161171-zamorozki-idut-v-ukrainu-gde-jdat-poholodaniya.html

Ракурс

Погода в Украине внезапно изменится — бабье лето заканчивается. Почти по всей стране ударят заморозки, а температура упадет до −5°.

Спасатели объявили I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Заморозки ударят почти во всех регионах страны, кроме южных областей и Закарпатья. Температура упадет до −5° ночью 6 и 7 октября.

По данным Укргидрометцентра, ночью 6−7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0−5°, — говорится в предупреждении.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 5 октября будет без осадков в большинстве регионов, ожидается переменная облачность. В то же время возможны заморозки на поверхности почвы. Кроме того, в западных и юго-восточных областях местами прогнозируют порывы восточного ветра до 15−20 м/с.