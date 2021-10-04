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5 октября в Украине осадков не ожидается, фото:

Небольшая облачность без осадков — погода в Украине на 5 октября (КАРТА)

4 окт 2021, 16:20
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Погода в Украине 5 октября будет без осадков в большинстве регионов, переменная облачность. В то же время возможные заморозки на поверхности почвы.

Кроме того, в западных и юго-восточных областях местами возможны порывы восточного ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки в Европе в 15:00 5 октября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 5 октября будет без осадков, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до +4…+6°, днем — поднимутся до +14…+16°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 5 октября, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет ясной, без осадков. Ночью температура воздуха составит +6…+8°, днем — +16…+18°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 5 октября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе также будет ясной, без осадков. Термометры ночью покажут +7…+9°, днем — +17…+19°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 5 октября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет облачной, возможен небольшой дождь. Ночью ожидается температура воздуха +4…+6°, днем — +13…+15°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 5 октября, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Киеве 5 октября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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