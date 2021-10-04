Водители в Британии устроили погоню за бензовозом, а внутри оказался цемент

Водители в Британии. Фото: BBC

https://racurs.ua/n161147-voditeli-v-britanii-ustroili-pogonu-za-benzovozom-a-vnutri-okazalsya-cement.html

Ракурс

Курьезный случай произошел в Великобритании — в надежде заправиться водители преследовали автоцистерну, а она оказалась с цементом.

Историю поведал житель Великобритании Джонни Андерсон, сообщает BBC.

Мужчина за рулём автоцистерны перевозил цементный раствор на одну из местных строек. В какой-то момент он заметил за собой гигантскую колонну из двух десятков машин, которые преследовали его. Оказалось, местные водители решили, что в цистерне находится бензин, который Джонни якобы везет на автозаправочную станцию.

В конце пути мужчина свернул на грунтовую дорогу, ведущую к стройке. Уже около въезда на закрытую территорию «преследователи» начали сигналить. Водитель грузовика решил, что таким образом ему пытаются сообщить о какой-то проблеме с грузовиком или грузом. Британец остановил цементовоз и вышел к своим преследователям.

В этот момент первый же водитель поинтересовался, на какую АЗС он везёт цистерну с топливом. В этот момент водитель грузовика понял, что толпа автомобилей преследовали его в надежде заправиться. Ему пришлось разочаровать местных водителей, сообщив им, что в цистерне находится строительный цемент.

Отметим, что в Великобритании наблюдается масштабный топливный кризис — на АЗС нет бензина для заправки авто.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство экономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо.

Источник: BBC