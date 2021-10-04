Водії в Британії влаштували погоню за бензовозом, а всередині виявився цемент

Водії. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n161147-vodiyi-v-brytaniyi-vlashtuvaly-pogonu-za-benzovozom-a-vseredyni-vyyavyvsya-cement.html

Ракурс

Курйозний випадок стався у Великій Британії — у надії заправитися водії переслідували автоцистерну, а вона виявилася з цементом.

Історію розповів житель Великої Британії Джонні Андерсон, повідомляє BBC.

Чоловік за кермом автоцистерни перевозив цементний розчин на одну з місцевих будівництв. У якийсь момент він помітив за собою гігантську колону з двох десятків машин, які переслідували його. Виявилося, місцеві водії вирішили, що в цистерні знаходиться бензин, який Джонні нібито везе на автозаправну станцію.

Наприкінці шляху чоловік звернув на ґрунтову дорогу, що веде до будівництва. Уже біля в’їзду на закриту територію «переслідувачі» почали сигналити. Водій вантажівки вирішив, що в такий спосіб йому намагаються повідомити про якусь проблему з вантажівкою або вантажем. Британець зупинив цементовоз і вийшов до своїх переслідувачів.

У цей момент перший же водій поцікавився, на яку АЗС він везе цистерну з паливом. Тоді водій вантажівки зрозумів, що натовп автомобілів переслідував його в надії заправитися. Йому довелося розчарувати місцевих водіїв, повідомивши їм, що в цистерні знаходиться будівельний цемент.

Зазначимо, що у Великій Британії спостерігається масштабна паливна криза — на АЗС немає бензину для заправки авто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство економіки знизило граничні ціни на бензин і дизпаливо.

Джерело: BBC