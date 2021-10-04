Банду грабіжників-клофелінщиків викрили на автовокзалі в Києві. Фото: прокуратура

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Банда клофелінщиків орудувала на території автовокзалу «Київ» — зловмисники труїли людей та грабували.

Ватажком зловмисників був раніше судимий 38-річний киянин, який і організував банду. До складу групи входив працівник кафе на території сусіднього супермаркету, де вчиняли злочини, знайома рецидивіста, яка відволікала потерпілих, та інші. Про це 4 жовтня повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що бандити на автовокзалі «Київ» та центральному залізничному вокзалі пропонували потерпілим вжити спиртне, після чого непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарський препарат. Внаслідок цього жертви бандитів втрачали свідомість, а ті їх обкрадали.

Доведено, що бандити вчинили чотири розбійних напади, а один був із смертельним наслідком. У ході обшуків у злочинців вилучили речі, які можуть свідчити про вчинені злочини.

Двох осіб затримали, їм повідомили про підозру за фактами вчинення розбійних нападів на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів (п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 187 КК України). Зараз вирішується питання про їхній арешт й встановлюються інші учасники банди. Клофелінщикам передбачається до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція затримала в Запоріжжі банду грабіжників, котра впродовж тривалого часу здійснювала крадіжки з вантажних потягів, які перевозять міндобрива та вугілля.