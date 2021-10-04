Банду грабителей-клофелинщиков разоблачили на автовокзале в Киеве. Фото: прокуратура

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Банда клофелинщиков орудовала на территории автовокзала «Киев» — злоумышленники травили людей и грабили.

Главарем злоумышленников был ранее судимый 38-летний киевлянин, который и организовал банду. В состав группы входил работник кафе на территории соседнего супермаркета, где совершали преступления, знакомая рецидивиста, которая отвлекала потерпевших, и другие. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что бандиты на автовокзале «Киев» и Центральном железнодорожном вокзале предлагали пострадавшим употребить спиртное, после чего незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственных препарат. Вследствие этого жертвы бандитов теряли сознание, а те их обворовывали.

Доказано, что бандиты совершили четыре разбойных нападения, а одно было со смертельным исходом. В ходе обысков у преступников изъяли вещи, которые могут свидетельствовать о совершенных преступлениях.

Двух человек задержали, им сообщили о подозрении по фактам совершения разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов (п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 187 УК Украины). Сейчас решается вопрос об их аресте и устанавливаются другие участники банды. Клофелинщикам предусматривается до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, полиция задержала в Запорожье банду грабителей, которая на протяжении длительного времени совершала кражи из грузовых поездов, которые перевозят минудобрение и уголь.