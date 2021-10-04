Задержание. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n161145-dobival-ranenyh-sbu-poymala-razvedchika-terroristov-dnr-video.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) поймала разведчика так называемой «ДНР». Он входил в состав группировки и в 2014 году убивал раненых в бою украинских военных.

В частности, злоумышленник разведывал позиции Вооруженных сил Украины для ведения артиллерийских обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали боевика в столичном хостеле, куда он прибыл с территории оккупированного Крыма. Задержанный является жителем временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам пророссийских наемников.

Находясь в составе так называемого «Оплота», а затем разведгруппы террористов, разведчик «ДНР» принимал участие в вооруженном сопротивлении украинским военным. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что террористу ДНР заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с защитниками Украины, захваченными в плен в «Иловайском котле».