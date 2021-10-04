Шестилетняя девочка умерла после укуса змеи из унитаза в Саудовской Аравии

Ядовитая змея убила шестилетнюю девочку в Саудовской Аравии, фото:

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Ракурс

В Саудовской Аравии шестилетняя Тамара Абдул Рахман умерла от укуса ядовитой змеи в доме.

Инцидент произошел 29 сентября в городе Абха, расположенном на юго-западе страны, сообщает издание Daily Mirror.

Отмечается, что девочка пошла в туалет у себя дома, когда ее неожиданно укусила змея, которая залезла в унитаз.

Несмотря на срочную госпитализацию ребенка и усилия медиков, спасти ее не удалось.

Змея пряталась в ванной комнате в нашем доме, и, учитывая возраст девочки, она не заметила, что она была в туалете, пока та не укусила ее, — рассказал отец девочки журналистам. — Мы никогда не ожидали увидеть таких животных в туалете, особенно учитывая, что мы живем в городе.

По словам отца, вскоре Тамара должна была вернуться к обучению в школе — после ослабление введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений.

В пустынных и горных регионах Саудовской Аравии много змей, как ядовитых, так и неядовитых.

Источник: Daily Mirror