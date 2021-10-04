Шестирічна дівчинка померла після укусу змії з унітаза у Саудівській Аравії

Шестирічна дівчинка померла після укусу змії з унітаза у Саудівській Аравіїhttps://racurs.ua/ua/n161143-shestyrichna-divchynka-pomerla-pislya-ukusu-zmiyi-z-unitaza-u-saudivskiy-araviyi.htmlРакурс
У Саудівській Аравії шестирічна Тамара Абдул Рахман померла від укусу отруйної змії у будинку.
Інцидент стався 29 вересня у місті Абха, розташованому на південному заході країни, повідомляє видання Daily Mirror.
Зазначається, що дитина пішла в туалет у себе вдома, коли її несподівано вкусила змія, яка залізла в унітаз.
Попри термінову госпіталізацію дитини та зусилля медиків, врятувати її не вдалося.
Змія ховалася у ванній кімнаті в нашому домі, і, враховуючи вік дівчинки, вона не помітила, що вона була в туалеті, поки та не вкусила її. — розповів батько дівчинки журналістам. — Ми ніколи не очікували побачити таких тварин в туалеті, особливо враховуючи, що ми живемо в місті.
За словами батька, невдовзі Тамара мала повернутися до навчання у школі — після послаблення запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу обмежень.
У пустельних і гірських регіонах Саудівської Аравії багато змій, як отруйних, так і неотруйних.
Джерело: Daily Mirror