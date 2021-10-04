Задержание. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n161145-dobyvav-poranenyh-sbu-zlovyla-rozvidnyka-terorystiv-dnr-video.html

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Служба безпеки України (СБУ) упіймала розвідника так званої «ДНР». Він входив до складу угруповання, яке у 2014 році вбивало поранених у бою українських військових.

Зокрема, зловмисник розвідував позиції Збройних сил України для ведення артилерійських обстрілів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники СБУ затримали бойовика в столичному хостелі, куди він прибув із території окупованого Криму. Затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав проросійських найманців.

Перебуваючи в складі так званого «Оплоту», а потім розвідгрупи терористів, розвідник «ДНР» брав активну участь у збройному опорі українським військовим. Наразі правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що терористу ДНР заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні із захисниками України, захопленими в полон в «Іловайському котлі».