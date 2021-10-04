5 жовтня в Україні опади не очікуються, фото:

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Ракурс

Погода в Україні 5 жовтня буде без опадів в більшості регіонів, мінлива хмарність. Водночас можливі заморозки на поверхні ґрунту.

Крім того, у західних та південно-східних областях місцями можливі пориви східного вітру до 15−20 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 5 жовтня буде без опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +4…+6°, вдень — піднімуться до +14…+16°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде ясною, без опадів. Вночі температура повітря становитиме +6…+8°, вдень — +16…+18°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде ясною, без опадів. Термометри вночі покажуть +7…+9°, вдень — +17…+19°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде хмарною, можливий невеликий дощ. Вночі очікується температура повітря +4…+6°, вдень — +13…+15°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 5 жовтня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.