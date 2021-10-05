Заморозки йдуть в Україну — де очікувати на похолодання

Заморозки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161171-zamorozky-ydut-v-ukrayinu-de-ochikuvaty-na-poholodannya.html

Ракурс

Погода в Україні раптово зміниться — бабине літо закінчується. Майже по всій країні вдарять заморозки, а температура впаде до −5°.

Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Заморозки вдарять майже у всіх регіонах країни, окрім південних областей та Закарпаття. Температура впаде до −5° вночі 6 та 7 жовтня.

За даними Укргідрометцентру, вночі 6−7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і у повітрі заморозки 0−5°, — йдеться у попередженні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 5 жовтня буде без опадів в більшості регіонів, мінлива хмарність. Водночас можливі заморозки на поверхні ґрунту. Крім того, у західних та південно-східних областях місцями можливі пориви східного вітру до 15−20 м/с.