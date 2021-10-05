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Ракурс
Заморозки. Фото: istock

Заморозки йдуть в Україну — де очікувати на похолодання

5 жов 2021, 09:41
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Погода в Україні раптово зміниться — бабине літо закінчується. Майже по всій країні вдарять заморозки, а температура впаде до −5°.

Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Заморозки вдарять майже у всіх регіонах країни, окрім південних областей та Закарпаття. Температура впаде до −5° вночі 6 та 7 жовтня.


За даними Укргідрометцентру, вночі 6−7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і у повітрі заморозки 0−5°, — йдеться у попередженні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 5 жовтня буде без опадів в більшості регіонів, мінлива хмарність. Водночас можливі заморозки на поверхні ґрунту. Крім того, у західних та південно-східних областях місцями можливі пориви східного вітру до 15−20 м/с.

Джерело: Ракурс


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