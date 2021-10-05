Напад на ЗМІ - в кабінеті шефа “Укрексімбанку” стерли записи розслідування “Схем”

https://racurs.ua/ua/n161170-napad-na-zmi-v-kabineti-shefa-ukreksimbanku-sterly-zapysy-rozsliduvannya-shem.html

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Напад на журналістів стався 4 жовтня у центрі Києва. Посадові працівники державного «Укрексімбанку» у кабінеті голови правління Євгена Мецгера забрали техніку та видалили відзняте відео (в тому числі відео нападу).

Як розповіла керівник проекту «Схеми: корупція в деталях» Наталя Седлецька, журналіст Kирило Овсяний та оператор Олександр Мазур записували інтерв’ю із головою правління державного «Укрексімбанку» Мецгером у центральному офісі банку по вулиці Антоновича.

За редакційним завданням журналіст мав поставити запитання Мецгеру, щоб його позиція була відображена у розслідуванні, яке готується на один з найближчих ефірів.

Але Мецгеру не сподобалось запитання журналіста-розслідувача. Тому він викликав охорону і наказав «забрати камери та дістати із них касети».

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора, вони відібрали у нього обидві камери, забрали картки пам’яті, на які здійснювався запис та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Увесь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера також був присутній директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».

Співробітники, погрожуючи, забороняли знімати події на телефон, оглядали одяг оператора на предмет наявності інших записуючих пристроїв та усіляко тиснули на знімальну групу. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Овсяний зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Ігор, забирай у них камеру! Касети повитягуйте! — чутно на записі голос голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

«Схеми» подали у поліції заяву про перешкоджання законній журналістській діяльності.

Мецгер очолив державний «Укрексімбанк» через рік після перемоги Володимира Зеленського на виборах. Він майже одноліток Зеленського, виходець з Кривого Рогу. Його дружина — подружка Олени Кравець з «Кварталу-95».

Редакція «Схем» пообіцяла випустити розслідування найближчим часом.

На момент публікації новини реакція «Укрексімбанку» на інцидент була відсутня.