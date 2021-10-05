Нападение на СМИ - в кабинете шефа «Укрэксимбанка» стерли записи расследования «Схем»

https://racurs.ua/n161170-napadenie-na-smi-v-kabinete-shefa-ukreksimbanka-sterli-zapisi-rassledovaniya.html

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Нападение на журналистов произошла 4 октября в центре Киева. Должностные работники государственного «Укрэксимбанка» в кабинете председателя правления Евгения Мецгера забрали технику и удалили отснятое видео (в том числе видео нападения).

Как рассказала руководитель проекта «Схемы: коррупция в деталях» Наталья Седлецкая, журналист Kирилл Овсяный и оператор Александр Мазур записывали интервью с главой правления государственного «Укрэксимбанка» Мецгером в центральном офисе банка по улице Антоновича.

По редакционному заданию журналист должен был поставить вопрос Мецгер, чтобы его позиция была отражена в расследовании, которое готовится на один из ближайших эфиров.

Но Мецгеру не понравился вопрос журналистов-расследователей. Поэтому он вызвал охрану и приказал «убрать камеры и достать из них кассеты».

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору, они отобрали у него обе камеры, забрали карточки памяти, на которые осуществлялась запись и вынесли всю технику из кабинета на час.

Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете председателя правления банка в его присутствии. В кабинете, кроме самого Мецгера также присутствовал директор департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору «Схем».

Сотрудники запрещали снимать события на телефон, осматривали одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и всячески давили на съемочную группу. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение.

Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Овсяный смог записать то, что происходило на аудио.

Игорь, возьми у них камеру! Кассеты выбросить! — слышно на записи голос председателя правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера, который обращается к подчиненным.

«Схемы» подали в полицию заявление о препятствовании законной журналистской деятельности.

Мецгер возглавил государственный «Укрэксимбанк» через год после победы Владимира Зеленского на выборах. Он почти ровесник Зеленского, выходец из Кривого Рога. Его жена — подружка Елены Кравец из «Квартала-95».

Редакция «Схем» пообещала выпустить расследование в ближайшее время.

На момент публикации новости реакция «Укрэксимбанка» на инцидент отсутствовала.