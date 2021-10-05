Коронавирус. Фото: Коронавирус в регионе

https://racurs.ua/n161169-koronavirus-atakuet-pochti-10-tysyach-novyh-bolnyh-v-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 4 октября, вирус был обнаружен у 9 тыс. 846 граждан. В больницы попал 1 тыс. 881 инфицированный.

Умерли от болезни 317 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки больше всего больных обнаружили в Днепропетровской (992 заболевших), Харьковской (940 новых случаев), Одесской (809 заражений), Запорожской (667 зараженных) и Донецкой (662 больных) областях.

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 100 тыс. 331 человек. Одну дозу получили 51 тыс. 472 человека, полностью иммунизированы — 48 тыс. 859 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьковская область может оказаться в красной зоне карантина. В регионе уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина.