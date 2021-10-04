К вакцинации пенсионеров Зеленский подключает «Укрпочту»

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n161154-k-vakcinacii-pensionerov-zelenskiy-podkluchaet-ukrpochtu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, предлагает рассмотреть возможность привлечения «Укрпочты» к осуществлению информационной кампании по пропаганде вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 среди пенсионеров.

Об этом шла речь во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в настоящее время в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинированы только около 25%.

Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важным является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания — они защищают окружение, в частности членов своей семьи, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда с производственных линий сойдут первые дозы украинской вакцины от COVID-19.