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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

К вакцинации пенсионеров Зеленский подключает «Укрпочту»

4 окт 2021, 17:19
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Владимир Зеленский, президент Украины, предлагает рассмотреть возможность привлечения «Укрпочты» к осуществлению информационной кампании по пропаганде вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 среди пенсионеров.

Об этом шла речь во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в настоящее время в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинированы только около 25%.


Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важным является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания — они защищают окружение, в частности членов своей семьи, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда с производственных линий сойдут первые дозы украинской вакцины от COVID-19.

Источник: Ракурс


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