До вакцинації пенсіонерів Зеленський підключає «Укрпошту»

Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161154-do-vakcynaciyi-pensioneriv-zelenskyy-pidkluchaie-ukrposhtu.html

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Володимир Зеленський, президент України, пропонує розглянути можливість залучення «Укрпошти» до здійснення інформаційної кампанії щодо пропаганди вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 серед пенсіонерів.

Про це йшлося під час селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що наразі в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновані лише близько 25%.

Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання — вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, коли з виробничих ліній зійдуть перші дози української вакцини від COVID-19.