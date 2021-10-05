Коронавірус. Фото: Коронавірус в регіонах

https://racurs.ua/ua/n161169-koronavirus-atakuie-mayje-10-tysyach-novyh-hvoryh-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 4 жовтня, вірус виявили у 9 тис. 846 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 881 інфікований.

Померли від хвороби 317 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільше хворих виявили у Дніпропетровській (992 захворілих), Харківській (940 нових випадків), Одеській (809 інфікувань), Запорізькій (667 заражених) та Донецькій (662 хворих) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 100 тис. 331 людина. Одну дозу отримали 51 тис. 472 людини, повністю імунізовані — 48 тис. 859 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківська область може опинитися в червоній зоні карантину. У регіоні вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічних показники, за якими визначають зону карантину.