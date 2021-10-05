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Коронавірус. Фото: Коронавірус в регіонах

Коронавірус атакує — майже 10 тисяч нових хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)

5 жов 2021, 09:08
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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 4 жовтня, вірус виявили у 9 тис. 846 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 881 інфікований.

Померли від хвороби 317 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільше хворих виявили у Дніпропетровській (992 захворілих), Харківській (940 нових випадків), Одеській (809 інфікувань), Запорізькій (667 заражених) та Донецькій (662 хворих) областях.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 100 тис. 331 людина. Одну дозу отримали 51 тис. 472 людини, повністю імунізовані — 48 тис. 859 людей.


Вакцинація в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківська область може опинитися в червоній зоні карантину. У регіоні вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічних показники, за якими визначають зону карантину.

Джерело: Ракурс


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