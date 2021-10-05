Наскільки зменшується ефективність вакцини Pfizer з часом, з’ясували вчені

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161168-naskilky-zmenshuietsya-efektyvnist-vakcyny-pfizer-z-chasom-z-yasuvaly-vcheni.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні та світі триває, проте з часом кількість антитіл зменшується й недостатньо добре захищає від інфекції.

Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech знижується до 47% з 88% через півроку після другої дози. Про це повідомляє Lancet.

Вчені з компаній Pfizer і Kaiser Permanente проаналізували електронні медкарти 3,4 млн осіб за період із грудня 2020 року — коли вакцина вперше стала доступною — по серпень 2021 року.

З’ясувалося, що ефективність препарату в запобіганні госпіталізацій і смертей становила 90% упродовж шести місяців, навіть проти штаму «Дельта».

Ефективність Pfizer проти «Дельти» склала 93% після першого місяця, знизившись до 53% за чотири місяці. Проти інших штамів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97%.

Нове дослідження дозволило вченим припустити, що зниження ефективності вакцини не пов’язано з більш заразними штамами, а є наслідком природного зменшення антитіл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу вдалося винайти вченим. Фармацевтичні компанії Merck і Ridgeback Biotherapeutics відзвітували про третю фазу випробувань препарату молнупіравір, який створений для лікування коронавірусу.

Джерело: Lancet