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Ракурс
Коронавирус. Фото: Istock

Насколько падает эффективность вакцины Pfizer со временем, выяснили ученые

5 окт 2021, 08:47
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Вакцинация от коронавируса в Украине и мире продолжается, однако со временем количество антител уменьшается и недостаточно хорошо защищает от инфекции.

Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech снижается до 47% из 88% спустя полгода после второй дозы. Об этом сообщает Lancet.

Ученые из компаний Pfizer и Kaiser Permanente проанализировали электронные медкарты 3,4 млн человек за период с декабря 2020 года — когда вакцина впервые стала доступной — по август 2021 года.

Оказалось, что эффективность препарата в предотвращении госпитализаций и смертей составляла 90% в течение шести месяцев, даже против штамма «Дельта».

Эффективность Pfizer против «Дельты» составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% спустя четыре месяца. Против других штаммов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

Новое исследование позволило ученым предположить, что снижение эффективности вакцины не связано с более заразными штаммами, а является следствием естественного уменьшения антител.


Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство от коронавируса удалось изобрести ученым. Фармацевтические компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics отчитались о третьей фазе испытаний препарата молнупиравир, который создан для лечения коронавируса.

Источник: Lancet

Источник: Ракурс


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