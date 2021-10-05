Facebook назвал причину сбоя

Фейсбук. Фото: Istock

https://racurs.ua/n161167-facebook-nazval-prichinu-sboya.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), Instagram (Инстаграм), WhatsApp (Вотсап) не работали более шести часов из-за масштабного сбоя, который стал самым продолжительным, начиная с 2008 года.

Причиной поломки стали изменения конфигурации маршрутизаторов. Об этом сообщает Facebook Engineering.

Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены, — рассказали в соцсети.

Напомним, ранее мы сообщали, что сбой в работе соцсетей, сервисов и мессенджеров начался 4 октября. Сначала перестали работать социальные сети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp. Впоследствии пользователи сообщили о сбоях в работе ряда сервисов. Компания Facebook выпустила заявление в соцсети Twitter. На странице Instagram в Twitter также было размещено заявление, в котором соцсеть просила пользователей «немного потерпеть».