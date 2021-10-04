Глобальный сбой соцсетей и сервисов. Фото: smm-wiki.com

https://racurs.ua/n161164-globalnyy-sboy-socsetey-i-servisov-chto-izvestno.html

Ракурс

Сбой в работе соцсетей, сервисов и мессенджеров начался сегодня вечером, 4 октября.

Сначала перестали работать социальные сети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp. Позже пользователи сообщили о сбоях в работе ряда сервисов. Компания Facebook выпустила заявление в соцсети Twitter. На странице Instagram в Twitter также было размещено заявление, в котором соцсеть просила пользователей «немножко потерпеть».

Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства, — сообщило представительство «Фейсбука» в Twitter.

Администрация мессенджера WhatsApp поблагодарила пользователей за терпение. Неполадки обещают исправить в ближайшее время.

Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в норму, и вышлем вам обновленную информацию как можно скорее, — говорится в заявлении.

Другие компании, в работе которых сейчас есть проблемы, не делали заявлений относительно сбоев в работе. Более того, они даже высмеивали эту ситуацию. Например, TikTok пригласил пользователей «Фейсбука» скачивать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.

Остается неизвестным, что именно стало причиной сбоя в работе самых популярных сервисов и социальных сетей.

СМИ пишут, что проблема серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. По информации журналиста The New York Times Райана Мака, не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace.

А журналист Independent Брайан Кребс пишет, что записи DNS по поиску соцсетей были удалены.

DNS-записи, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации, — написал он в Twitter.



Напомним, вечером 4 октября произошел масштабный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp. Сайт и приложения мессенджера и соцсетей стали одновременно недоступны для пользователей всего мира. Также сообщалось о проблемах с доступом к Amazon, Alexa, Google Play, а сервисы Netflix, Steam и PlayStation также стали недоступны для пользователей. Кроме того, сообщалось о проблемах с Telegram.