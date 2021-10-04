Масштабный сбой произошел в Instagram, Facebook и WhatsApp. Фото:

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Масштабный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел в понедельник, 4 октября.

Сайт и приложения мессенджера и соцсетей стали одновременно недоступны для пользователей всего мира. Пока неизвестно, почему произошел сбой. Стоит отметить, что сервисы стали одновременно недоступны около 18.40 по киевскому времени. Сбой носит глобальный характер. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Пользователи из Центральной и Западной Европы жалуются, что в них не работает «Фейсбук». Жители восточной и западной части Соединенных Штатов Америки и Западной Европы сообщают о том, что «Инстаграм» тоже «лежит».

Проблемы с мессенджером WhatsApp наблюдаются на территории Западной Европы, восточной части США и Мексики.

В администрации «Фейсбука» сообщают, что вскоре все починят.

Впоследствии сервисы Netflix, Steam и PlayStation также стали недоступны для пользователей. Информация с ресурса Downdetector показывает, что жалуются на доступ со всех уголков мира. Сообщается и о проблемах с доступом к Amazon, Alexa и Google Play.

После 20.00 некоторые пользователи начали жаловаться и на работу мессенджера Telegram. Пишут, что наблюдаются с подключением к сервису или долго отправляются сообщения.

Напомним, в июне пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайте Google (Гугл) и других сервисов компании. Проблемы наблюдались у пользователей из крупных городов Украины, неполадки произошли и у жителей Польши, Беларуси, РФ и Финляндии.