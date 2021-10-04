Масштабний збій стався в Instagram, Facebook та WhatsApp. Фото:

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Масштабний збій у роботі Instagram, Facebook та WhatsApp відбувся у понеділок, 4 жовтня.

Сайт та додатки месенджера та соцмереж стали одночасно недоступні для користувачів усього світу. Наразі невідомо, чому стався збій. Варто відзначити, що сервіси стали одночасно недоступні близько о 18.40 за київським часом. Збій є глобальним. Про це повідомляється на сайті Downdetector.

Користувачі з Центральної та Західної Європи скаржаться, що в них не працює «Фейсбук». Мешканці східної та західної частини Сполучених Штатів Америки та Західної Європи повідомляють про те, що «Інстаграм» теж «лежить».

Проблеми з месенджером WhatsApp спостерігаються на території Західної Європи, східної частини США та Мексики.

В адміністрації «Фейсбуку» повідомляють, що незабаром все полагодять.

Згодом сервіси Netflix, Steam і PlayStation також стали недоступні для користувачів. Інформація з ресурсу Downdetector свідчить, що скаржаться на доступ з усіх куточків світу. Повідомляється й про проблеми з доступом до Amazon, Alexa та Google Play.

Після 20.00 деякі користувачі почали скаржитися й на роботу месенджера Telegram. Пишуть, що спостерігаються з підключенням до сервісу або довго відправляються повідомлення.

Нагадаємо, у червні користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі сайту Google (Гугл) та інших сервісів компанії. Проблеми спостерігалися у користувачів з великих міст України, неполадки відбулися і у жителів Польщі, Білорусі, РФ та Фінляндії.