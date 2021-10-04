«Північний потік-2» отримав дозвіл на запуск. Фото: vedomosti.ru

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«Північний потік-2», російський газопровід, який побудували в обхід України, отримав дозвіл на запуск від Данії.

Данське енергетичне агентство заявило, що компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, в тому числі ті, що стосуються сертифікації. Таки чином в агентстві не заперечували проти введення газогону в експлуатацію. Про це йдеться в прес-релізі ДЕА.

Тим часом у компанії Nord Stream 2 AG заявили, що 4 жовтня першу нитку трубопроводу почали заповнювати газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування. Російська сторона заявила, що газопровід пройшов незалежну сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» — це газопровід між Росією та Німеччиною, прокладений дном Балтійського моря. Київ виступає проти запуску цього газогону, бо він загрожує транзиту газу з Російської Федерації в Європу через Україну.

Нагадаємо, в Міненерго заявляли, що Москва не зуміє з 1 жовтня розпочати експлуатацію російського газопроводу «Північний потік-2». У Києві підрахували, що на отримання всіх дозволів та сертифікації займе від одного місяця до одного року.