Шпигунські фотографії нової Mazda2 опублікували в мережі. Фото: Motor1.com

https://racurs.ua/ua/n161159-shpygunski-fotografiyi-novoyi-mazda2-opublikuvaly-v-mereji-foto.html

Ракурс

Фотографії нової Mazda2 наступного покоління свідчать про те, що хетчбек уніфікують з Toyota Yaris четвертого покоління.

У мережі з’явилися світлини, які вказують обриси логотипу «Мазда» на п’ятій двері, який спробували приховати під чорною плівкою. Також на радіаторі можна помітити шильдик, який вказує на те, що це гібридна машина. Новинка розділить з «Тойотою» силову установку, платформу та інші вузли і агрегати. Терміни появи наступної генерації субкомпактного хетчбека поки не позначені. Про це повідомляє видання Motor1.

Повідомляється, що наступна Mazda2 матиме модульну платформу GA-B. Хетчбек матиме гібридну силову THS II від «Тойоти» — 91-сильний бензиновий двигун об'ємом 1,5 л та електромотор з віддачею 80 к. с. Очікується, що хетчбек матиме передній привід.

Як відомо, актуальна Mazda2 третього покоління представлена на ринку з 2014 року, а останній рестайлінг модель пережила тільки в червні 2020 року. Машина оснащена бензиновим 1,5-літровим мотором Skyactiv-G.

Нагадаємо, автомобілебудівна компанія з Японії «Тойота» почала використовувати рослинний біопластик у виробництві машин. Особливість цього матеріалу полягає в тому, що при його виготовленні використовують ізорсобід — органічний продукт.

Джерело: Motor1.com