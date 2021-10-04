Шпионские фотографии новой Mazda2 опубликовали в сети. Фото: Motor1

https://racurs.ua/n161159-shpionskie-fotografii-novoy-mazda2-opublikovali-v-seti-foto.html

Ракурс

Фотографии новой Mazda2 следующего поколения свидетельствуют о том, что хэтчбек унифицируют с Toyota Yaris четвертого поколения.

В сети появились фотографии, указывающие очертания логотипа «Мазда» на пятой двери, который попытались скрыть под черной пленкой. Также на радиаторе можно заметить шильдик, указывающий на то, что это гибридная машина. Новинка разделит с «Тойотой» силовую установку, платформу, другие узлы и агрегаты. Сроки появления следующей генерации субкомпактного хэтчбека пока не обозначены. Об этом сообщает издание Motor1.

Сообщается, что следующая Mazda2 будет иметь модульную платформу GA-B. Хэтчбек будет иметь гибридную силовую THS II от «Тойоты» — 91-сильный бензиновый двигатель объемом 1,5 л и электромотор с отдачей 80 л. с. Ожидается, что хэтчбек будет иметь передний привод.

Как известно, актуальна Mazda2 третьего поколения представлена на рынке с 2014 года, а последний рестайлинг модель пережила только в июне 2020 года. Машина оснащена бензиновым 1,5-литровым мотором Skyactiv-G.

Напомним, автомобилестроительная компания из Японии «Тойота» начала использовать растительный биопластик в производстве машин. Особенность этого материала заключается в том, что при его изготовлении используют изорсобид — органический продукт.

Источник: Motor1.com