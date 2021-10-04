Тернополем бегала пара буйволов, скриншот видео

https://racurs.ua/n161158-buyvoly-brodili-ternopolem-posle-pobega-iz-zoougolka-video.html

Ракурс

В Тернополе пара буйволов — бык и корова — вчера, 3 октября, около 22.00 ушли из местного зооуголка, расположенного в парке «Топильче».

Животные сначала разгуливали по парку, а затем вышли на проезжую часть улицы Руськой от Надставной церкви до Маяка, чем начали создавать неудобства водителям, сообщает Zaxid.net.

В управлении парков Тернопольского городского совета отмечают, что буйволы находились на территории, огражденной тремя уровнями забора:

первый, самый прочный, животные прошли, отодвинув калитку;

второй — забор из простой обычной металлической сетки — буйволы согнули и перешагнули через него;

третью — ограду из металлических секций — животные повалили своей массой.

Но мы быстро их поймали и загнали обратно в зооуголок. Теперь проводим ремонт ограждения, — отметил заместитель директора управления парков Николай Ткач.

Он также заверил, что животным в настоящее время ничего не угрожает, а в результате своей «прогулки» по городу они ничего не повредили, кроме ограждения.

Кроме буйволов, в местном зооуголке также проживают пони, косуля, ламы, овцы, лебеди, страусы, цесарки и павлины — всего более полусотни видов животных.

Напомним, в прошлом году из зоопарка Одессы сбежала группа гамадрилов.

Источник: Zaxid.net