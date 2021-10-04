Зеленский отдал орден Героя Украины семье Кузьмы Скрябина. Фото: ОП

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский встретился с семьей Андрея Кузьменко, которому посмертно присвоили звание Героя Украины с вручением ордена государства.

Глава государства передал награду погибшего певца его отцу Виктору Кузьменко. На встрече с президентом присутствовали мать певца Ольга, вдова Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве, — отметил Зеленский.

В пресс-службе отметили, что отец Андрея Кузьменко поблагодарил главу государства за большое внимание к памяти его сына.

Напомним, Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма Скрябин, 17 августа 2020 года посмертно дали Героя Украины. В тот день такое звание ему присвоил президент Владимир Зеленский. Глава государства таким образом отметил выдающиеся личные заслуги артиста в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

Ранее сообщалось, что компания Star Media решила экранизировать литературный дебют Скрябина — роман «Я, „Победа“ и Берлин». Съемки стартовали в августе во Львове.