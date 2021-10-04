Зеленський віддав орден Героя України родині Кузьми Скрябіна. Фото: ОП

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родиною Андрія Кузьменка, якому посмертно присвоїли звання Героя України.

Глава держави передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку. На зустрічі з президентом були присутні матір співака Ольга, вдова Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара Кузьменко. Про це 4 жовтня повідомила прес-служба Офісу президента.

Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості, — відзначив Зеленський.

В прес-службі відзначили, що батько Андрія Кузьменка подякував главі держави за велику увагу до пам’яті його сина.

Нагадаємо, Андрію Кузьменку, більш відомий як Кузьма Скрябін, 17 серпня 2020 року посмертно дали Героя України 17 серпня 2020 року. Того дня таке звання йому присвоїв президент Володимир Зеленський. Глава держави таким чином відзначив визначні особисті заслуги артиста у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

Раніше повідомлялося, що компанія Star Media вирішила екранізувати літературний дебют Скрябіна — роман «Я, „Побєда“ і Берлін». Зйомки стартували в серпні у Львові.