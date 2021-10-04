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В Австрії знайшли стародавню золоту чашу з солярною символікою, фото: Andreas Rausch

Кинуту в болото жертовну золоту чашу через 3 тис. років знайшли археологи (ФОТО)

4 жов 2021, 17:56
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В Австрії, у передмісті Відня, учені під час розкопок виявили рідкісну золоту чашу з солярною символікою, віком 3−3,5 тис. років.

У ті роки в цьому місці була водойма, ймовірно болото, тож чаша могла бути кинута у нього як пожертва в межах релігійного ритуалу. Про це повідомляє видання Nauka w Polsce.

Висота чаші становить близько 5 см, діаметр — близько 20 см. Вона виготовлена з тонкого листового металу, який містить близько 90% золота, 5% срібла та 5% міді.

Всередині чаші виявили чотири предмети, серед яких два браслети із золотого дроту, а також залишки органічного матеріалу, який спочатку, ймовірно, був тканиною, що використовувалася під час ритуальних церемоній.

На території Австрії такі чаші археологам раніше не зустрічалися вченим, проте в інших частинах Європи було знайдено близько 30 подібних артефактів.

Загалом під час розкопок на цьому місці виявили майже 500 предметів із бронзи, серед яких шпильки, кинджали та ножі, причому жоден з цих артефактів не пошкоджено. Також серед знахідок — кілька сотень кілограмів фрагментованої кераміки, а також кістки тварин.

Археологи відносять знахідки до культурної спільності полів поховальних урн і датують їх 1300−1000 роками до нашої ери.

В Австрії знайшли стародавню золоту чашу з солярною символікою, фото: Andreas Rausch

Чаша з виявленими у ній предметами, фото: Andreas Rausch

Чаша та золоті браслети, фото: Andreas Rausch

Золота чаша в руках археолога, фото: Andreas Rausch

Виявлені ученими бронзові ножі, фото: Andreas Rausch


Нагадаємо, польські вчені нещодавно розкопали у слов’янському поселенні унікальну срібну фігурку.

Джерело: Nauka w Polsce


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