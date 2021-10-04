Брошенную в болото жертвенную золотую чашу спустя 3 тыс. лет нашли археологи

В Австрии нашли древнюю золотую чашу с солярной символикой, фото: Andreas Rausch

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Ракурс

В Австрии, в пригороде Вены, ученые во время раскопок обнаружили редкую золотую чашу с солярной символикой возрастом 3−3,5 тыс. лет.

В те годы в этом месте был водоем, вероятно болото, поэтому чаша могла быть брошена в него как пожертвование в рамках религиозного ритуала. Об этом сообщает издание Nauka w Polsce.

Высота чаши составляет около 5 см, диаметр — около 20 см. Она изготовлена из тонкого листового металла, содержащий около 90% золота, 5% серебра и 5% меди.

Внутри чаши обнаружили четыре предмета, среди которых два браслета из золотой проволоки, а также остатки органического материала, который первоначально, вероятно, был тканью, используемой во время ритуальных церемоний.

На территории Австрии такие чаши археологам раньше не встречались ученым, однако в других частях Европы были найдены около 30 подобных артефактов.

Всего в ходе раскопок на этом месте обнаружили почти 500 предметов из бронзы, среди которых шпильки, кинжалы и ножи, причем ни один из этих артефактов не был поврежден. Также среди находок — несколько сотен килограммов фрагментированной керамики, а также кости животных.

Археологи относят находки к культурной общности полей погребальных урн и датируют их 1300−1000 годами до нашей эры.

Напомним, польские ученые недавно раскопали в славянском поселении уникальную серебряную фигурку.

Источник: Nauka w Polsce