Зеленский три месяца игнорировал запросы журналистов по офшорам. Фото: ОП

https://racurs.ua/n161155-zelenskiy-tri-mesyaca-izbegal-obyasneniy-avtor-rassledovaniya-ob-ofshorah.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский три месяца не отвечал на вопрос об его офшорах и студии «Квартал 95».

Все это время журналисты-расследователи «Следствия.Инфо» и влиятельных мировых изданий пытались получить ответы на свои вопросы. За несколько дней до презентации на Банковой заявили, что ответа не будет. Об этом сообщила журналистка Анна Бабинец на своей странице в Facebook.

«Ответа не будет», — написал за несколько дней до публикации фильма об офшорах пресс-секретарь Зеленского нашей журналистке Елене Логиновой. Она уже три месяца добивалась интервью с президентом по его офшорам. Вместе с коллегами из Guardian, BBC и The Washington Post мы написали 3 страницы вопросов по офшорам Зеленского и «Квартала 95» — с мельчайшими деталями наших находок, — говорится в сообщении.

Бабинец подчеркнула, что президент проигнорировал вопрос журналистов, а теперь его фото публикуют на первых полосах главные издания мира. Также она рассказала, что фильм-расследование «Офшор 95» менее чем за сутки получил почти 350 тыс. просмотров на YouTube.

Журналистка отметила, что Зеленский должен понять, что игнорирование медиа всегда существенно сказывается на рейтингах.

Напомним, 3 октября агентство «Следствие.Инфо» презентовало фильм-расследование «Офшор 95», который частично подтвердил схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его команды.

Журналистам удалось найти подтверждение схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долл. от компаний, связанных с Коломойским. Речь идет о периоде, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1».

После скандала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обнародованная Pandora Papers информация не имеет никакого отношения к бюджетным деньгам или государственным должностям. По его словам, журналисты лишь подтвердили безусловное выполнение президентом Владимиром Зеленским антикоррупционных норм национального законодательства.