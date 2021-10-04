Зеленський три місяці ігнорував запити журналістів щодо офшорів. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161155-zelenskyy-try-misyaci-unykav-poyasnen-avtor-rozsliduvannya-pro-ofshory.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський три місяці не відповідав на запитання щодо його офшорів та студії «Квартал 95».

Весь цей час журналісти-розслідувачі «Слідства.Інфо» та впливових світових видань намагалися отримати відповіді на свої запитання. За кілька днів до презентації на Банковій заявили, що відповіді не буде. Про це повідомила журналістка Анна Бабінець на власній сторінці у Facebook.

«Ответа не будет», — написав за кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського нашій журналістці Олені Логіновій. Вона уже три місяці добивалася інтерв’ю з президентом щодо його офшорів. Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та «Кварталу 95» — з найдрібнішими деталями наших знахідок, — йдеться в повідомленні.

Бабінець наголосила, що президент проігнорував запитання журналістів, а тепер його фото публікують на перших шпальтах головні видання світу. Також вона розповіла, що фільм-розслідування «Офшор 95» менш ніж за добу отримав майже 350 тис. переглядів на YouTube.

Журналістка відзначила, що Зеленський має зрозуміти, що ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах.

Нагадаємо, 3 жовтня агенція «Слідство.Інфо» презентувала фільм-розслідування «Офшор 95», який частково підтвердив схему переведення коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його команди.

Журналістам вдалося знайти підтвердження схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн дол. від компаній, пов’язаних із Коломойським. Йдеться про період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1».

Після скандалу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оприлюднена Pandora Papers інформація не має жодного відношення до бюджетних грошей або державних посад. За його словами, журналісти лише підтвердили безумовне виконання президентом Володимиром Зеленським антикорупційних норм національного законодавства.