Фигурка, обнаруженная при раскопках в поселке Ходлик, фото: Lukasz Miechowicz/Instytut Archeologii i Etnologii PAN

https://racurs.ua/n160692-unikalnuu-serebryanuu-figurku-raskopali-polskie-arheologi-v-slavyanskom-poselenii.html

Ракурс

Ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук при проведении раскопок на территории средневекового славянского городища VIII—XI вв. еков, расположенного в селе Ходлик Люблинского воеводства, обнаружили антропоморфную серебряную фигурку высотой около 5 см.

Статуэтка изображает персонаж, который сложил на груди ладони или держит что-то в руках. Выражение лица, к сожалению, не распознать, однако хорошо видно пальцы ног. Об этом сообщает издание Nauka w Polsce.

Назначение этого предмета, а также описания подобных артефактов в других исследованиях, ученые не обнаружили.

Серебряную фигурку раскопали на глубине около 20 см в культурном слое, который относится к раннему Средневековью.

Всего в этом месте археологи обнаружили несколько сотен предметов старины, среди которых:

фрагменты керамики;

предметы вооружения (наконечники копий и стрел);

элементы одежды;

украшения, в том числе бронзовую шпильку и кулон в форме полумесяца;

свинцовую фигурку для игры;

два раннесредневековые динарии, датированные началом XI века.

Напомним, в прошлом году в Одесской области археологи обнаружили уникальную античную статуэтку.

Источник: Nauka w Polsce