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Ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук при проведении раскопок на территории средневекового славянского городища
VIII—XI вв.еков,
расположенного в селе Ходлик Люблинского воеводства, обнаружили антропоморфную серебряную фигурку высотой около 5 см.
Фигурка, обнаруженная при раскопках в поселке Ходлик, фото: Lukasz Miechowicz/Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Уникальную серебряную фигурку раскопали археологи в славянском поселенииhttps://racurs.ua/n160692-unikalnuu-serebryanuu-figurku-raskopali-polskie-arheologi-v-slavyanskom-poselenii.htmlРакурс
Ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук при проведении раскопок на территории средневекового славянского городища
Статуэтка изображает персонаж, который сложил на груди ладони или держит что-то в руках. Выражение лица, к сожалению, не распознать, однако хорошо видно пальцы ног. Об этом сообщает издание Nauka w Polsce.
Назначение этого предмета, а также описания подобных артефактов в других исследованиях, ученые не обнаружили.
Серебряную фигурку раскопали на глубине около 20 см в культурном слое, который относится к раннему Средневековью.
Всего в этом месте археологи обнаружили несколько сотен предметов старины, среди которых:
- фрагменты керамики;
- предметы вооружения (наконечники копий и стрел);
- элементы одежды;
- украшения, в том числе бронзовую шпильку и кулон в форме полумесяца;
- свинцовую фигурку для игры;
- два раннесредневековые динарии, датированные началом XI века.
Напомним, в прошлом году в Одесской области археологи обнаружили уникальную античную статуэтку.
Источник: Nauka w Polsce
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