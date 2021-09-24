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Фигурка, обнаруженная при раскопках в поселке Ходлик, фото: Lukasz Miechowicz/Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Уникальную серебряную фигурку раскопали археологи в славянском поселении

24 сен 2021, 18:15
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Ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук при проведении раскопок на территории средневекового славянского городища VIII—XI вв.еков, расположенного в селе Ходлик Люблинского воеводства, обнаружили антропоморфную серебряную фигурку высотой около 5 см.

Статуэтка изображает персонаж, который сложил на груди ладони или держит что-то в руках. Выражение лица, к сожалению, не распознать, однако хорошо видно пальцы ног. Об этом сообщает издание Nauka w Polsce.

Назначение этого предмета, а также описания подобных артефактов в других исследованиях, ученые не обнаружили.

Серебряную фигурку раскопали на глубине около 20 см в культурном слое, который относится к раннему Средневековью.

Всего в этом месте археологи обнаружили несколько сотен предметов старины, среди которых:

  • фрагменты керамики;
  • предметы вооружения (наконечники копий и стрел);
  • элементы одежды;
  • украшения, в том числе бронзовую шпильку и кулон в форме полумесяца;
  • свинцовую фигурку для игры;
  • два раннесредневековые динарии, датированные началом XI века.

Напомним, в прошлом году в Одесской области археологи обнаружили уникальную античную статуэтку.


Во время раскопок в поселке Ходлик, фото: Lukasz Miechowicz/Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Источник: Nauka w Polsce


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