Унікальну срібну фігурку розкопали польські археологи у слов’янському поселенні

Ракурсhttps://racurs.ua/
Фігурка, виявлена під час розкопок у селищі Ходлік, фото: Lukasz Miechowicz/Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Унікальну срібну фігурку розкопали польські археологи у слов’янському поселенніhttps://racurs.ua/ua/n160692-unikalnu-sribnu-figurku-rozkopaly-polski-arheology-u-slov-yanskomu-poselenni.htmlРакурс
Учені з Інституту археології та етнології Польської академії наук під час проведення розкопок на території середньовічного слов’янського городища VIII-XI століть, розташованого в селі Ходлік Люблінського воєводства, виявили антропоморфну срібну фігурку висотою близько 5 см.
Статуетка зображає особу, яка склала на грудях долоні або тримає щось в руках. Вираз обличчя, на жаль, не розпізнати, проте добре видно пальці ніг. Про це повідомляє видання Nauka w Polsce.
Призначення цього предмета, а також опису подібних артефактів в інших дослідженнях, вчені не виявили.
Срібну фігурку розкопали на глибині близько 20 см в культурному шарі, що відноситься до раннього Середньовіччя.
Загалом у цьому місці археологи виявили кілька сотень предметів старовини, серед яких:
- фрагменти кераміки;
- предмети озброєння (наконечники списів і стріл);
- елементи одягу;
- прикраси, зокрема бронзову шпильку і кулон у формі півмісяця;
- свинцеву фігурку для гри;
- два ранньосередньовічні динарії, датовані початком XI ст.
Нагадаємо, торік на Одещині археологи виявили унікальну античну статуетку.
Джерело: Nauka w Polsce
.