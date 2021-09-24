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Фігурка, виявлена під час розкопок у селищі Ходлік, фото: Lukasz Miechowicz/Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Унікальну срібну фігурку розкопали польські археологи у слов’янському поселенні

24 вер 2021, 18:15
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Учені з Інституту археології та етнології Польської академії наук під час проведення розкопок на території середньовічного слов’янського городища VIII-XI століть, розташованого в селі Ходлік Люблінського воєводства, виявили антропоморфну срібну фігурку висотою близько 5 см.

Статуетка зображає особу, яка склала на грудях долоні або тримає щось в руках. Вираз обличчя, на жаль, не розпізнати, проте добре видно пальці ніг. Про це повідомляє видання Nauka w Polsce.

Призначення цього предмета, а також опису подібних артефактів в інших дослідженнях, вчені не виявили.

Срібну фігурку розкопали на глибині близько 20 см в культурному шарі, що відноситься до раннього Середньовіччя.

Загалом у цьому місці археологи виявили кілька сотень предметів старовини, серед яких:

  • фрагменти кераміки;
  • предмети озброєння (наконечники списів і стріл);
  • елементи одягу;
  • прикраси, зокрема бронзову шпильку і кулон у формі півмісяця;
  • свинцеву фігурку для гри;
  • два ранньосередньовічні динарії, датовані початком XI ст.

Під час розкопок у селищі Ходлік, фото: Lukasz Miechowicz/Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Нагадаємо, торік на Одещині археологи виявили унікальну античну статуетку.

Джерело: Nauka w Polsce


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