Унікальну срібну фігурку розкопали польські археологи у слов’янському поселенні

Фігурка, виявлена під час розкопок у селищі Ходлік, фото: Lukasz Miechowicz/Instytut Archeologii i Etnologii PAN

https://racurs.ua/ua/n160692-unikalnu-sribnu-figurku-rozkopaly-polski-arheology-u-slov-yanskomu-poselenni.html

Ракурс

Учені з Інституту археології та етнології Польської академії наук під час проведення розкопок на території середньовічного слов’янського городища VIII-XI століть, розташованого в селі Ходлік Люблінського воєводства, виявили антропоморфну срібну фігурку висотою близько 5 см.

Статуетка зображає особу, яка склала на грудях долоні або тримає щось в руках. Вираз обличчя, на жаль, не розпізнати, проте добре видно пальці ніг. Про це повідомляє видання Nauka w Polsce.

Призначення цього предмета, а також опису подібних артефактів в інших дослідженнях, вчені не виявили.

Срібну фігурку розкопали на глибині близько 20 см в культурному шарі, що відноситься до раннього Середньовіччя.

Загалом у цьому місці археологи виявили кілька сотень предметів старовини, серед яких:

фрагменти кераміки;

предмети озброєння (наконечники списів і стріл);

елементи одягу;

прикраси, зокрема бронзову шпильку і кулон у формі півмісяця;

свинцеву фігурку для гри;

два ранньосередньовічні динарії, датовані початком XI ст.

Нагадаємо, торік на Одещині археологи виявили унікальну античну статуетку.

Джерело: Nauka w Polsce