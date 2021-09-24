Тищенко порівняв Разумкова з «сумною дівчинкою»

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Олександр Тищенко, скандальний народний депутат, через журналістів у грубій формі запросив голову Верховної Ради Дмитра Разумкова на нараду «слуг» в Трускавці.

За його словами, спікер Ради поводиться, «як дівчинка, яка очікує на квіти й каблучку». Про це Тищенко заявив у розмові з журналістами.

Пан Разумков — не моя дружина, щоб налагоджувати з ним стосунки. Бо наче ми якусь дівчинку запрошуємо, а вона сумує і не хоче. Ми дорослі люди й це чоловічі розмови. Це політика. Що квіти принести, каблучку чи що? — сказав він.

Тищенко заявив, що Разумкову варто працювати на благо народу України. Мовляв, два роки тому про спікера Ради ніхто не знав.

Хай працює на народ України. Ким він був два роки тому? Хто знав його ім’я? А мене знали два роки тому і я приїду на спільну нараду з президентом. Вибір є в кожного, — сказав Тищенко.

Разом з тим заступник голови фракції все ж «запросив» Разумкова до Трускавця, заявивши, що має для цього достатньо «впливу і повноважень».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» хоче усунути з посади голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Радник Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що «спікер не може сидіти одразу на двох стільцях».

Він стверджує, що Разумков дивиться на стратегію розвитку держави інакше, ніж команда «слуг» та хоче «законсервувати нинішню систему». Також спікер відкрито гальмує ключові ініціативи президента «в інтересах певних осіб».