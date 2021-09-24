Під час пошуків доказів у справі обстрілу автомобіля Шефіра розкрили інший злочин, фото: Нацполіція

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На Київщині під час слідчо-оперативних дій, що проводяться в радіусі декількох кілометрів від місця замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, виявили тіло повішеного чоловіка.

В результаті поліцейські розкрили інший злочин — зникнення чоловіка під час велопрогулянки кілька місяців тому. Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Здійснюється судово-медична експертиза знайденого тіла. Правоохоронці розглядають такі версії як самогубство або насильницька смерть.

Тіло чоловіка вчора, 23 вересня, виявили в лісі поблизу села Юрівка Фастівського району, повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Зазначається, що виявили його грибники, які проінформували про це поліцію.

Правоохоронці встановили родичів померлого, які впізнали його — це 51-річний чоловік, який безвісти зник 9 червня, поїхавши на велосипеді в невідому напрямку.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Обставини смерті встановлюються.