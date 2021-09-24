Во время поисков доказательств по делу обстрела автомобиля Шефира раскрыли другое преступление, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n160690-pokushenie-na-shefira-pri-poiske-dokazatelstv-v-lesu-obnarujili-telo-foto-18.html

Ракурс

На Киевщине во время следственно-оперативных действий, проводимых в радиусе нескольких километров от места покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, обнаружили тело повешенного мужчины.

В результате полицейские раскрыли другое преступление — исчезновение мужчины во время велопрогулки несколько месяцев назад. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проводится судебно-медицинская экспертиза найденного тела. Правоохранители рассматривают такие версии как самоубийство или насильственная смерть.

Тело мужчины вчера, 23 сентября, обнаружили в лесу вблизи села Юровка Фастовского района, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Отмечается, что обнаружили его грибники, которые проинформировали об этом полицию.

Правоохранители установили родственников умершего, которые опознали его — это 51-летний мужчина, который бесследно исчез 9 июня, поехав на велосипеде в неизвестном направлении.

Открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Обстоятельства смерти устанавливаются.