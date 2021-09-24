«Оскар» Зеленскому за сценарий и спецэффекты покушения на Шефира — запрос Рады

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Ракурс

Владимиру Зеленскому предложили вручить премию «Оскар». Соответствующий запрос 24 сентября рассмотрели в Верховной Раде. Ходатайство перед Американской киноакадемии вручить президенту Украины эту награду подал нардеп Гео Лерос.

Вручить Владимиру Зеленскому премии за лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было. Смотреть всем», — озвучила запрос Лероса вице-спикер Елена Кондратюк.

В запросе не указывалось, шла ли речь о «спецэффектах» покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, которое произошло 22 сентября возле Киева.

Сессионный зал не поддержал запрос, «за» проголосовали только 35 нардепов.

Кроме того, Лерос подал другой запрос по поводу Зеленского. В нем нардеп просил президента лично проконтролировать представление главой Офиса президента Андреем Ермаком декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии из-за расходов, связанных «с оплатой 2,3 тыс. заказных и сфабрикованных материалов в телеграм-каналах и СМИ с 13 по 20 сентября с целью дискредитации нардепа Лероса».

Этот запрос Лерос поддержали 30 нардепов, хотя после публикаций видео в анонимных каналах против нардепа в ГБР открыли уголовное производство.

Это не первые подобные инициативы Лероса в Раде. 10 сентября он предложил присвоить Ермаку звание заслуженного работника ФСБ из-за дела о провале спецоперации по задержанию «вагнеровцев» в Беларуси. Рада тогда также не поддержала идею Лероса.

Напомним, что 9 сентября Лероса вытолкал с трибуны его бывший коллега по фракции «Слуга народа» Николай Тищенко. Это произошло в тот момент, когда экс-«слуга» заявлял, что в Раде должна работать только одна временная следственная комиссия — по делу о расследовании причин провала задержания «вагнеровцев».