Покушение на Шефира - ФБР подключится к расследованию

https://racurs.ua/n160661-pokushenie-na-shefira-fbr-podkluchitsya-k-rassledovaniu.html

Ракурс

Покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского, поможет расследовать Федеральное бюро расследований США.

Мы получили подтверждение от наших американских коллег о предоставлении нам посильной помощи, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления, — заявил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов 22 сентября.

По словам самого Шефира, покушение на него — попытка запугать высшие эшелоны власти.

Покушение на Шефира осуществили утром 22 сентября. Тогда неизвестные из автомата обстреляли автомобиль марки «Ауди» около 10.00 на Киевщине. Помощник президента остался невредимым, его водитель получил три пулевых ранения. Его прооперировали, он находится в больнице. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по ст. 115 УК — покушение на убийство двух и более лиц.

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко озвучил три основные версии инцидента: